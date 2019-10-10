Два человека погибли в страшной аварии в Московской области

Машины загорелись после столкновения

В Люберцах на Быковском шоссе столкнулись два автомобиля. Авария унесла жизни двоих человек, еще трое пострадали.

По словам очевидцев, после ДТП машины сразу загорелись. На место происшествия прибыли медики, которые оказали раненым первую помощь и доставили их в больницу, сообщает "Подмосковье сегодня".

Сейчас в районе аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД. По чьей вине произошла авария, предстоит установить следствию.