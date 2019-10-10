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Жителя Коми признали виновным в нападении на врача

Россиянин избил фельдшера

Жителя Коми признали виновным в нападении на сотрудника "скорой помощи", которую ему вызвали прохожие на улице. Неравнодушные сограждане переживали из-за того, что мужчина напился и упал во время прогулки.

Фельдшер, как стало известно агентству FlashNord от прокуратуры республики, обрабатывала россиянину раны, что, видимо, ему не понравилось и он ударил ее несколько раз по лицу. Суд назначил дебоширу 10 месяцев условно с испытательным сроком на год. 

Полина ИВАНОВА
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