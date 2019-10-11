Школьницу нашли мертвой. Виновника ее гибели хотели линчевать

Жители Саратова чуть не разорвали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Полицейские переодели его в форму омоновца, чтобы он мог пройти мимо разъяренных людей, пытающихся учинить самосуд.

"Он был с девочкой в гараже двое суток... Народ начал требовать крови", – цитирует одного из очевидцев URA.RU.



Возле отдела полиции, куда привезли задержанного мужчину, признавшегося в убийстве, начался стихийный митинг. Женщины возмущались, "почему в 9 утра нельзя отпустить своего ребенка в школу", передает телеканал "360".

В Сети появилось видео, на котором несколько десятков саратовцев двинулись на полицейскую машину, где находился подозреваемый в убийстве. Люди обступили ее, не давая проехать, отмечает "Пятый канал".

Ранее один из высокопоставленных чиновников Саратовской области подтвердил, что девочка найдена мертвой. "У меня есть плохая информация", - сказал он РИА "Новости".

Девятилетняя девочка пропала 9 октября – ушла в школу утром, но на уроках так и не появилась. Полиция, спасатели, волонтеры и просто неравнодушные граждане искали ее почти двое суток. Ее тело со следами насильственной смерти обнаружено в гаражах в Кировском районе.

Задержанный по подозрению в расправе над ребенком мужчина ранее уже проходил по статье "Насильственные действия сексуального характера", напоминает "Национальная служба новостей" . На допросе он признался в совершенном преступлении, заявив,рассказал, что сделал это от злости: якобы девочка нагрубила ему, пишет "МИР24".

