Нибиру
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Продолжается поиск мужчины, подозреваемого в убийствах более 30 женщин в возрасте от 75 лет. По данным следствия, преступления были совершены с 2011 по 2012 год на территории Приволжского и Уральского федеральных округов, а также в Татарстане.
Убийца представлялся работником социальных либо коммунальных служб, заходил в квартиру и душил жертв удавкой, в качестве которой мог использовать и пояс от их халатов.
"Похищение имущества потерпевших после их убийства для преступника, как полагает следствие, приоритетным не является",
– сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Свердловской области.
Составлен фоторобот и психологический портрет предполагаемого серийного убийцы. Это молодой мужчина 20-35 лет, ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения и непримечательной внешности.
Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого.
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