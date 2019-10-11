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Серийного убийцу пенсионерок объявили в розыск

Маньяк-душитель держит в страхе российских пенсионерок
Фото: Утро.ру
За помощь в поимке душителя обещают три миллиона рублей

Продолжается поиск мужчины, подозреваемого в убийствах более 30 женщин в возрасте от 75 лет. По данным следствия, преступления были совершены с 2011 по 2012 год на территории Приволжского и Уральского федеральных округов, а также в Татарстане.

Убийца представлялся работником социальных либо коммунальных служб, заходил в квартиру и душил жертв удавкой, в качестве которой мог использовать и пояс от их халатов.

"Похищение имущества потерпевших после их убийства для преступника, как полагает следствие, приоритетным не является",

сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Свердловской области.

Составлен фоторобот и психологический портрет предполагаемого серийного убийцы. Это молодой мужчина 20-35 лет, ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения и непримечательной внешности.

Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого.

Карина СИРАЗОВА
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