Мужчина напал с ножом на соседей в Подмосковье

У одного из пострадавших пенсионеров повреждено легкое

24-летний житель подмосковной Дубны напал с ножом на соседей. У пострадавших, 63-летней женщины и ее 69-летнего мужа, был давний конфликт с мужчиной.

"В одну из таких ссор молодой человек нанес ножевое ранение супругам. Женщина была ранена в руку, а у мужчины, по предварительным данным, повреждено легкое. Он доставлен в медицинское учреждение",

– передает сообщение Главного управления Росгвардии по Московской области "Подмосковье сегодня".

Молодой человек заперся в своей квартире и на призывы росгвардейцев открыть дверь не реагировал. Спустя час он все же был задержан и передан в отделение полиции.

Ранее житель Дубны уже был судим за совершение различных преступлений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

