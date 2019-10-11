Мужчина напал с ножом на соседей в Подмосковье

Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
24-летний житель подмосковной Дубны напал с ножом на соседей. У пострадавших, 63-летней женщины и ее 69-летнего мужа, был давний конфликт с мужчиной.
"В одну из таких ссор молодой человек нанес ножевое ранение супругам. Женщина была ранена в руку, а у мужчины, по предварительным данным, повреждено легкое. Он доставлен в медицинское учреждение",
– передает сообщение Главного управления Росгвардии по Московской области "Подмосковье сегодня".
Молодой человек заперся в своей квартире и на призывы росгвардейцев открыть дверь не реагировал. Спустя час он все же был задержан и передан в отделение полиции.
Ранее житель Дубны уже был судим за совершение различных преступлений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку
Россия стремится оставить в прошлом черные страницы в отечественном спорте