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На стариков в Подмосковье напал с ножом сосед

Потерпевшие остались живы.

Пожилая супружеская пара в подмосковной Дубне попала под горячую прежде судимого соседа. Он набросился на пенсионеров с ножом.

Женщину 63-х лет злоумышленник ранил в руку, а 69-летнему мужчине, по предварительной информации, он повредил легкое. Пострадавшего отправили в больницу. 

Впрочем, между стариками и 24-летним нападавшим были не самые добрососедские отношения, уточняет пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области. Кстати, сотрудники ведомства не смогли сразу его задержать, поскольку он отказался выходить из своей квартиры.  

"Более часа росгвардейцы вели переговоры с гражданином, в результате чего он все же был задержан. В настоящее время злоумышленник передан в отдел полиции", – говорится в релизе. 

Сейчас устанавливается тяжесть нанесенных ранений и решается вопрос возбуждения уголовного дела, передает издание "Подмосковье сегодня"

Ксения АНДРЕЕВА
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