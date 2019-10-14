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Охотник застрелил мужчину в Вологодском лесу

Потерпевший скончался на месте

В Вологодской области возбуждено уголовное дело против 58-летнего охотника, случайно застрелившего мужчину вблизи деревни Вострое.

Как полагает следствие, подозреваемый, выстрелил из карабина, нарушив Требования охотничьего минимума, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Вологодской области. Пуля охотника попала в незнакомого мужчину 1967 года рождения, оказавшегося на линии огня. Потерпевший скончался на месте, передает FlashNord.

Другие обстоятельства дела выясняются.

Карина СИРАЗОВА
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