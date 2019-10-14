Две станции Филевской линии перекрыли

Пассажиров станции "Выставочная" Московского метрополитена эвакуируют из-за задымления.

"Со стороны южного выхода станции метро "Выставочная" идет слабый белый дым, идет эвакуация людей",

– сообщает ТАСС.

Пожар произошел в техническом помещении станции на минус 1 этаже, горели личные вещи и мебель. Поезда на Филевской линии следуют без остановок на станциях "Выставочная" и "Деловой центр".

Сейчас возгорание ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями, передает ТАСС.

