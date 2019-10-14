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Раскрыты подробности смерти мэра Абакана

Раскрыты подробности смерти мэра Абакана
Фото: pixabay.com
Глава города Николай Булакин на своем форде влетел в дерево

Николай Булакин, мэр Абакана, погиб 14 октября в аварии. Чиновник находился за рулем своего автомобиля Ford, когда не справился с управлением, слетел на обочину и врезался в дерево. Смерть чиновника подтвердила администрация города на официальном сайте. 

О том, что именно случилось с градоначальником сообщил телеграм-канал Baza. 

"Внедорожник Николая Булакина скатился на большой скорости со склона холма и врезался в дерево", - говорится в сообщении. 

После ТАСС со ссылкой на представителя правительства Хакасии уточнил, что авария произошла в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края. 




Полина ИВАНОВА
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