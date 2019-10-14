На борту было больше сотни человек

ЧП произошло с лайнером компании "Аэрофлот". После взлета у воздушного судна отказал правый двигатель. Airbus A-321 вернулся в Шереметьево.

Самолет выполнял рейс Москва-Лондон. Лайнер вылетел из столицы в 13:40. На его борту было около 120 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Причины случившегося пока не уточняются. По последним данным, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.