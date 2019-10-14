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В Новой Москве произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия пострадал рабочий, который находился рядом, – мужчина демонтировал металлоконструкции.
Как пишет "Подмосковье сегодня", взрыв случился еще 11 октября, но известно о нем стало только сейчас.
"Произошел разрыв газового баллона. Мужчина, производивший работы, получил телесные повреждения, от которых позже скончался", – сообщили журналистам в ГСУ СКР.
Под удар попали политики и представители прессы