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В Новой Москве произошел взрыв

Один человек погиб

В Новой Москве произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия пострадал рабочий, который находился рядом, – мужчина демонтировал металлоконструкции.

Как пишет "Подмосковье сегодня", взрыв случился еще 11 октября, но известно о нем стало только сейчас.

"Произошел разрыв газового баллона. Мужчина, производивший работы, получил телесные повреждения, от которых позже скончался", – сообщили журналистам в ГСУ СКР. 

Дарья ПЕТРОВА
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