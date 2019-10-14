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Российскую спортсменку избили в подъезде

Сосед напал на девушку и угрожал расправой

В Подмосковье мужчина напал на чемпионку мира и Европы по боксу Софью Очигаву. Инцидент произошел в подъезде дома, где живет спортсменка.

Нападавшим оказался сосед Софьи, которого уже задержали.

"Правоохранителями был установлен местный житель 1991 года рождения, который в ходе конфликта причинил ей телесные повреждения и угрожал убить ее",

 – цитирует ТАСС.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям. 

Дарья ПЕТРОВА
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