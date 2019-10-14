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Житель Омска, возвращавшейся с вахты, должен был вылететь домой из аэропорта Домодедово, но бесследно пропал за несколько минут до вылета. Строитель прошел регистрацию на рейс, а после решил выйти покурить. С тех пор мужчину никто не видел.
Семья безуспешно пытается найти родственника с 25 сентября.
"Мы обзвонили все ближайшие больницы и отделы полиции города Домодедово – ничего. Написали заявление в полицию Омска. Они направили запрос в аэропорт, чтобы получить видео с камер наблюдения",
– рассказала родственница пропавшего изданию "Подмосковье сегодня".
Состояние сопора стало критическим