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Мошенники обокрали москвичку необычным способом

С банковской карты пострадавшей списали крупную сумму

У жительницы Москвы украли почти 100 тысяч рублей с банковской карты. Такой необычный способ мошенничества стал возможен потому, что ее номер мобильного телефона из-за неиспользования был продан другому человеку.

Пострадавшая продолжала использовать свой аккаунт в социальных сетях, к которому этот номер был привязан.

"Она начала переписку со своим старым номером, на ее сообщения отвечал неизвестный ей гражданин, который заявил, что имеет доступ к ее сообщениям в соцсети", – цитирует РИА "Новости" пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Позднее москвичка обнаружила, что с ее банковских карт списали более 95 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

Карина СИРАЗОВА
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