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Автобус с россиянами попал в аварию в Турции

Два человека получили серьезные травмы

В турецком городе Анталья перевернулся автобус с российскими туристами. В салоне находились 34 человека, двое пострадали. Об этом рассказали местные журналисты.

Авария произошла на трассе Кемер-Кумлуджа. Водитель потерял управление, автобус съехал с проезжей части и перевернулся на обочине, сообщает Yeni Alanya.

В результате ДТП два российских туриста получили ранения и были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил РИА "Новости" представитель генконсульства РФ.

Карина СИРАЗОВА
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