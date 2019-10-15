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В турецком городе Анталья перевернулся автобус с российскими туристами. В салоне находились 34 человека, двое пострадали. Об этом рассказали местные журналисты.
Авария произошла на трассе Кемер-Кумлуджа. Водитель потерял управление, автобус съехал с проезжей части и перевернулся на обочине, сообщает Yeni Alanya.
В результате ДТП два российских туриста получили ранения и были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил РИА "Новости" представитель генконсульства РФ.
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