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Жительница Санкт-Петербурга перевезла труп в маршрутке

Убитого обнаружили спустя неделю

В Санкт-Петербурге задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве соседа. По версии следствия, после совершения преступления она перевезла расчлененный труп мужчины в маршрутке.

Предположительно, убийство произошло 29 марта 2019 года в коммунальной квартире одного из домов в Кустарном переулке. В ходе возникшей ссоры подозреваемая ударила своего соседа молотком по голове, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Части тела убитого в полиэтиленовых пакетах были обнаружены 5 апреля на Канонерском острове, передает FlashNord.

В настоящее время расследование продолжается, решается вопрос об аресте подозреваемой.

Карина СИРАЗОВА
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