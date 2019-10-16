Жительница Санкт-Петербурга перевезла труп в маршрутке

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В Санкт-Петербурге задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве соседа. По версии следствия, после совершения преступления она перевезла расчлененный труп мужчины в маршрутке.
Предположительно, убийство произошло 29 марта 2019 года в коммунальной квартире одного из домов в Кустарном переулке. В ходе возникшей ссоры подозреваемая ударила своего соседа молотком по голове, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Части тела убитого в полиэтиленовых пакетах были обнаружены 5 апреля на Канонерском острове, передает FlashNord.
В настоящее время расследование продолжается, решается вопрос об аресте подозреваемой.
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