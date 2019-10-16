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Жители Подмосковья оттащили от огня три автомобиля

Пожар произошел в Видном

Мужчины из подмосковного Видного продемонстрировали свою силу. Правда, сделать это их вынудило непредвиденное обстоятельство. 

Около местного ТЦ загорелся мусорный бак, рядом с которым были припаркованы автомобили. На один из них в считанные минуты мог перекинуться огонь. Но этого не произошло, так как местные жители перетащили машину подальше, напросившись на комплимент.

"Вот это мужчины! Гордость!" – похвалил очевидец, выложив соответствующее видео с "силачами" в соцсеть "ВКонтакте". 

Всего они спасли три автомобиля. Известно, что пожарные прибыли на место ЧП через 15 минут, передает "Подмосковье сегодня"

Ксения АНДРЕЕВА
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