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Унесенный ветром: самолет из Москвы стал заложником мощного тайфуна

Унесенный ветром: самолет из Москвы стал заложником мощного тайфуна
Фото: pixabay.com
На Чукотке свирепствует непогода

На Чукотке самолет из Москвы чуть ли не сдуло ветром, когда он готовился к посадке. Крылатая машина уже выпустила шасси, однако пилот предпочел не рисковать жизнями пассажиров и решил перенести посадку на запасной аэродром Магадана. 

На кадрах экстремального полета видно, как воздушный корабль после снижения снова набирает высоту. Что творилось на борту лайнера, догадаться несложно.

В таких условиях он оказался из-за гостя из Японии – налетевшего на Чукотку мощного тайфуна. В регионе сейчас идет снег вперемешку с дождем, порывы ветра достигают 24 метров в секунду, передает "Пятый канал". Из-за неблагоприятных погодных условий на двое суток остановлена работа международного аэропорта "Анадырь".

Ксения АНДРЕЕВА
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