Пламя охватило крышу транспортного средства

В культурной столице России произошел серьезный пожар, кадры которого попали в Сеть. На Светлановском проспекте города на Неве загорелся троллейбус.

Пламя объяло его крышу, а салон транспортного средства заволокло густым дымом. По информации РИА ФАН, пассажиры троллейбуса оперативно выскочили из него. По предварительным данным, все остались целы и невредимы.







