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В культурной столице России произошел серьезный пожар, кадры которого попали в Сеть. На Светлановском проспекте города на Неве загорелся троллейбус.
Пламя объяло его крышу, а салон транспортного средства заволокло густым дымом. По информации РИА ФАН, пассажиры троллейбуса оперативно выскочили из него. По предварительным данным, все остались целы и невредимы.
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