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Гречка по 400 тысяч: мошенник в Москве заработал на пенсионерах полмиллиона

Гречка по 400 тысяч: мошенник в Москве заработал на пенсионерах полмиллиона
Фото: pixabay.com
На уловку афериста попались минимум две старушки

Московская пенсионерка попалась на уловку оборотня в медицинском халате. Так, мошенник под видом врача подсунул пожилой женщине вместо лекарств гречку за 400 тыс. руб. 

Сначала он позвонил потенциальной жертве, напугав 84-летнюю старушку опасным заболеванием, которое у нее якобы выявили в результате анализов, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Доверчивая пенсионерка попалась на удочку лжедоктора и, когда он пришел к ней домой, выложила необходимую сумму за препараты, которые, по словам афериста, спасут женщине жизнь. 

"Передал якобы медикаменты и пояснил, что на следующий день ее навестит медсестра, которая даст схему лечения. Потерпевшая отдала ему около 400 тысяч рублей. На следующий день женщина вскрыла сверток, в котором оказалась гречневая крупа", – пояснила Волк, передает РЕН ТВ. 

Злоумышленник задержан. Правоохранителям известна еще одна пострадавшая от его действий. На его сказки купилась 87-летняя женщина, которая "подарила" незнакомцу 100 тыс. руб. Не исключено, что жертв было больше, отметили в министерстве. 

Ксения АНДРЕЕВА
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