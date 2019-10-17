На уловку афериста попались минимум две старушки

Московская пенсионерка попалась на уловку оборотня в медицинском халате. Так, мошенник под видом врача подсунул пожилой женщине вместо лекарств гречку за 400 тыс. руб.

Сначала он позвонил потенциальной жертве, напугав 84-летнюю старушку опасным заболеванием, которое у нее якобы выявили в результате анализов, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Доверчивая пенсионерка попалась на удочку лжедоктора и, когда он пришел к ней домой, выложила необходимую сумму за препараты, которые, по словам афериста, спасут женщине жизнь.

"Передал якобы медикаменты и пояснил, что на следующий день ее навестит медсестра, которая даст схему лечения. Потерпевшая отдала ему около 400 тысяч рублей. На следующий день женщина вскрыла сверток, в котором оказалась гречневая крупа", – пояснила Волк, передает РЕН ТВ.



Злоумышленник задержан. Правоохранителям известна еще одна пострадавшая от его действий. На его сказки купилась 87-летняя женщина, которая "подарила" незнакомцу 100 тыс. руб. Не исключено, что жертв было больше, отметили в министерстве.