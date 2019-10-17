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Пассажир из Индонезии посадил самолет в Казани

Для вынужденного приземления был выбран ближайший аэропорт

Борт Boeing-767, следовавший из Ташкента в Санкт-Петербург, не долетел до пункта назначения. Лайнер экстренно приземлился в Казани из-за плохого самочувствия пассажира из Индонезии. 

ЧП произошло накануне, 16 октября, передает РИА ФАН. Что именно произошло с иностранцем, не уточняется.

Известно, что после приземления к воздушному кораблю подъехала карета скорой помощи, которая доставила больного в местную клинику, уточняет "Вечерняя Москва"

Ксения АНДРЕЕВА
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