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Борт Boeing-767, следовавший из Ташкента в Санкт-Петербург, не долетел до пункта назначения. Лайнер экстренно приземлился в Казани из-за плохого самочувствия пассажира из Индонезии.
ЧП произошло накануне, 16 октября, передает РИА ФАН. Что именно произошло с иностранцем, не уточняется.
Известно, что после приземления к воздушному кораблю подъехала карета скорой помощи, которая доставила больного в местную клинику, уточняет "Вечерняя Москва".
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