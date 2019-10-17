Офицер якобы нажился на госзакупках спецтехники для своего ведомтсва

Журналисты сообщили, что генерал-полковник России подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Якобы следствие планирует отстранить заместителя Генштаба ВС России от должности в скором времени.

По информации телеканала РЕН ТВ, генерал-полковник, по мнению правоохранителей, мог быть участником хищения 2 млрд рублей на госзакупках спецтехники для его ведомства. Обвинение ему предъявили по так называемому делу "Воентелекома". Как отмечает телеканал, в Минобороны посоветовали журналистам обратиться за комментарием в Главное военное следственное управление СК РФ. Однако там отвечать на вопросы журналистов отказались.

Как стало известно "Интерфаксу" от источника, генерал-полковник не признает своей вины. Заявлений от официальных источников нет.

Ранее "КоммерсантЪ" писал о том, что генерал-полковник проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ. Ему предъявили подписку о невыезде.