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Страшное ДТП произошло под Солнечногорском. Участниками аварии стали четыре машины: две фуры, "ГАЗель" и тягач. По словам очевидцев, водитель последнего мог уснуть за рулем.
Именно тягач протаранил большегрузы. Известно также, что двоих водителей увезли на реанимобилях, сообщил свидетель.
"На светофоре стояли две фуры, а между ними "ГАЗель". В какой-то момент в них врезался тягач. Есть подозрение, что виновник аварии уснул за рулем", – пояснил он, передает "Подмосковье сегодня".
В результате аварии на 49-м километре Ленинградского шоссе образовалась огромная пробка. Ее можно рассмотреть на кадрах, которыми делились проезжавшие мимо автолюбители.
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