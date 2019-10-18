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В Подмосковье тягач снес две фуры и "ГАЗель"

Двое водителей попали в реанимацию

Страшное ДТП произошло под Солнечногорском. Участниками аварии стали четыре машины: две фуры, "ГАЗель" и тягач. По словам очевидцев, водитель последнего мог уснуть за рулем. 

Именно тягач протаранил большегрузы. Известно также, что двоих водителей увезли на реанимобилях, сообщил свидетель.

"На светофоре стояли две фуры, а между ними "ГАЗель". В какой-то момент в них врезался тягач. Есть подозрение, что виновник аварии уснул за рулем", – пояснил он, передает "Подмосковье сегодня"

В результате аварии на 49-м километре Ленинградского шоссе образовалась огромная пробка. Ее можно рассмотреть на кадрах, которыми делились проезжавшие мимо автолюбители. 

Ксения АНДРЕЕВА
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