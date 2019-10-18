Полицейские арестованы

Под стражу попали замначальника отдела МВД России по району Дорогомилово и его замначальник отдела уголовного розыска. Задержанных подозревают в получении взятки.

"Полиция задержала руководство этого отдела при получении от адвоката 3,5 млн рублей. Предполагается, что это часть взятки от общей суммы в 12 млн рублей", – пишет ТАСС.

До 18 декабря стражи правопорядка проведут за решеткой.