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Руководство ОМВД "Дорогомилово" попалось на взятке

Полицейские арестованы

Под стражу попали замначальника отдела МВД России по району Дорогомилово и его замначальник отдела уголовного розыска. Задержанных подозревают в получении взятки.

"Полиция задержала руководство этого отдела при получении от адвоката 3,5 млн рублей. Предполагается, что это часть взятки от общей суммы в 12 млн рублей", – пишет ТАСС.

До 18 декабря стражи правопорядка проведут за решеткой. 

Ксения АНДРЕЕВА
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