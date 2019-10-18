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Под стражу попали замначальника отдела МВД России по району Дорогомилово и его замначальник отдела уголовного розыска. Задержанных подозревают в получении взятки.
"Полиция задержала руководство этого отдела при получении от адвоката 3,5 млн рублей. Предполагается, что это часть взятки от общей суммы в 12 млн рублей", – пишет ТАСС.
До 18 декабря стражи правопорядка проведут за решеткой.
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