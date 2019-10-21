Пьяный водитель вылетел на встречную полосу

В Балашихе произошло крупное ДТП по вине принявшего на грудь автовладельца. От сильного удара машина виновника аварии загорелась на месте.

Водитель разогнался до 120 км/ч, но не справился с управлением. Его автомобиль врезался в грузовик, после чего от сильного удара отлетел на встречную полосу и столкнулся с еще одной машиной, сообщает РЕН ТВ.

"Удар был сильным. Очень повезло, что без жертв, особенно среди пешеходов, так как в этом месте всегда полно народу",

– цитирует очевидца аварии "Подмосковье сегодня".

На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб, чтобы оказать помощь виновнику столкновения и потушить загоревшийся автомобиль. Обстоятельства происшествия выясняются.

