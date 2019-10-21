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В Крыму пьяный сосед надругался над ребенком

Злоумышленника изолировали от общества

Жителя Крыма, который, по версии следствия, изнасиловал семилетнюю девочку, арестовали. Когда к потерпевшей подошел насильник, оказавшийся пьяным соседом, малышка вместе с младшим братом гуляла на улице. 

Злоумышленник заманил девчушку в лес и там надругался над ней, передает пресс-служба регионального управления СК РФ. Мужчине предъявлено обвинение, согласно которому ему грозит до 20 лет тюрьмы. С ребенком провели работу психологи. 


Ксения АНДРЕЕВА
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