Злоумышленника изолировали от общества

Жителя Крыма, который, по версии следствия, изнасиловал семилетнюю девочку, арестовали. Когда к потерпевшей подошел насильник, оказавшийся пьяным соседом, малышка вместе с младшим братом гуляла на улице.

Злоумышленник заманил девчушку в лес и там надругался над ней, передает пресс-служба регионального управления СК РФ. Мужчине предъявлено обвинение, согласно которому ему грозит до 20 лет тюрьмы. С ребенком провели работу психологи.



