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Взрыв и огнь: в Москве произошло страшное ДТП

Есть жертва

На Новоданиловской набережной произошел затор из-за аварии, в которой мотоцикл врезался в машину. В результате столкновения прогремел взрыв, а транспорт охватило пламя. В ДТП погиб один человек.

Как стало известно "Пятому каналу", еще один человек пострадал. Из-за аварии перекрыли две полосы дороги, ведущей в центр города. Экстренные службы выясняют детали происшествия. 

Полина ИВАНОВА
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