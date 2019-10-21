Есть жертва

На Новоданиловской набережной произошел затор из-за аварии, в которой мотоцикл врезался в машину. В результате столкновения прогремел взрыв, а транспорт охватило пламя. В ДТП погиб один человек.

Как стало известно "Пятому каналу", еще один человек пострадал. Из-за аварии перекрыли две полосы дороги, ведущей в центр города. Экстренные службы выясняют детали происшествия.