Наркоман устроил кровавую бойню в Новой Москве

Есть жертвы

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил ещё четверых человек за то, что ему отказались дать деньги в долг. Трагедия произошла в деревне Дудкино.

"Гражданин пришел к знакомым просить деньги в долг. Ему отказали, он нанес ножевые ранения шестерым. Двое из них умерли, четверо госпитализированы",

– цитирует ТАСС пресс-службу столичной полиции.

По предварительным данным, злоумышленник страдал от наркозависимости. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Сейчас им занимаются следователи, сообщает "360".

