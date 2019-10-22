Наркоман устроил кровавую бойню в Новой Москве

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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил ещё четверых человек за то, что ему отказались дать деньги в долг. Трагедия произошла в деревне Дудкино.
"Гражданин пришел к знакомым просить деньги в долг. Ему отказали, он нанес ножевые ранения шестерым. Двое из них умерли, четверо госпитализированы",
– цитирует ТАСС пресс-службу столичной полиции.
По предварительным данным, злоумышленник страдал от наркозависимости. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Сейчас им занимаются следователи, сообщает "360".
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