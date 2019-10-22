На борту - 33 человека

Российское судно попало в шторм. На борту, по предварительным данным, 33 человека.

Судно терпит бедствие у берегов Норвегии. Об этом пишет центральное управление службы спасения Норвегии в Twitter.

"Российский ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. Остановка двигателя",– говорится в сообщении.

Kl 0636 Russisk isbryter har meldt Mayday vest av Ålesund. Maskinstans. 33 personer om bord. Full storm i området.

Redningshelikopter har vert over skipet. Slepebåter er på vei. Skipet har nå fått noe maskinkraft tilbake. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) 22 октября 2019 г.

По последней информации, двигатели частично удалось запустить, передает газета Афтенпостен. К ледоколу выдвинулись спасательные катера.

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