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Российское судно попало в шторм. На борту, по предварительным данным, 33 человека.
Судно терпит бедствие у берегов Норвегии. Об этом пишет центральное управление службы спасения Норвегии в Twitter.
"Российский ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. Остановка двигателя",– говорится в сообщении.
Kl 0636 Russisk isbryter har meldt Mayday vest av Ålesund. Maskinstans. 33 personer om bord. Full storm i området.— HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) 22 октября 2019 г.
Redningshelikopter har vert over skipet. Slepebåter er på vei. Skipet har nå fått noe maskinkraft tilbake.
По последней информации, двигатели частично удалось запустить, передает газета Афтенпостен. К ледоколу выдвинулись спасательные катера.
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