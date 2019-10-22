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У 94-летнего пенсионера похитили более 100 тысяч в Подмосковье

Мошенница подменила деньги на ненастоящие купюры

Полицейские в Королеве задержали мошенницу, которая похитила более 100 тысяч рублей у 94-летнего пенсионера.

Пенсионер попросил 47-летнюю женщину показать дорогу к стоматологии. Предприимчивая дама убедила, что ее родственник вылечит зубы дешевле и качественнее и, представившись соцработником, предложила помочь своей жертве забрать деньги из банка.

Пенсионер снял более 100 тысяч рублей, после чего они проследовали к автомобилю злоумышленницы. "Женщина попросила передать ей полученные денежные средства, чтобы их пересчитать и удостовериться, что пенсионера не обманули. Спустя пару минут, злоумышленница вернула деньги мужчине, подменив их на билеты "Банка приколов", – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Изучив записи с видеокамер в банке, полицейские задержали мошенницу у гостиницы в Сергиевом Посаде. У нее нашли билеты "Банка приколов" и ранее похищенные деньги, которые вернули потерпевшему, сообщает "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА
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