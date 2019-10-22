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На руднике "Таймырский" случилось ЧП. Об этом сообщила компания "Норникель". Однако подробные детали происшествия не раскрываются.
В результате аварии три человека скончались, еще несколько рабочих пострадали. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании, "Норникель" проводит внутреннюю проверку после трагедии. Аварийно-спасательные службы работают на месте ЧП.
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