Несколько человек пострадали

На руднике "Таймырский" случилось ЧП. Об этом сообщила компания "Норникель". Однако подробные детали происшествия не раскрываются.

В результате аварии три человека скончались, еще несколько рабочих пострадали. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании, "Норникель" проводит внутреннюю проверку после трагедии. Аварийно-спасательные службы работают на месте ЧП.