Женщина набросилась на мужа в порыве ссоры

Жительница Кириллова Вологодской области призналась правоохранителям, что убила собственного мужа. Россиянку тут же арестовали, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Скончавшегося мужчину нашли в квартире с многочисленными ранениями – его супруга сама вызвала "скорую помощь" и полицию. Россиянка не стала отрицать, что несколько раз ранила мужа ножом, сообщив сотрудникам правоохранительных органов, что он пришел домой пьяным. По словам женщины, которая также была нетрезвой, они поссорились, что и привело к трагедии.

Как отмечает агентство FlashNord, расследование продолжается.