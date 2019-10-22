Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Жительница Вологодской области убила супруга

Женщина набросилась на мужа в порыве ссоры

Жительница Кириллова Вологодской области призналась правоохранителям, что убила собственного мужа. Россиянку тут же арестовали, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Скончавшегося мужчину нашли в квартире с многочисленными ранениями – его супруга сама вызвала "скорую помощь" и полицию. Россиянка не стала отрицать, что несколько раз ранила мужа ножом, сообщив сотрудникам правоохранительных органов, что он пришел домой пьяным. По словам женщины, которая также была нетрезвой, они поссорились, что и привело к трагедии.

Как отмечает агентство FlashNord, расследование продолжается. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Российский ледокол попал в шторм у берегов Норвегии

На борту – 33 человека

Перед разговором с Путиным Эрдоган выдвинул ультиматум

Президент Турции рассказал, что сделает, если Трамп не выполнит обещаний

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей