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Жительница Кириллова Вологодской области призналась правоохранителям, что убила собственного мужа. Россиянку тут же арестовали, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Скончавшегося мужчину нашли в квартире с многочисленными ранениями – его супруга сама вызвала "скорую помощь" и полицию. Россиянка не стала отрицать, что несколько раз ранила мужа ножом, сообщив сотрудникам правоохранительных органов, что он пришел домой пьяным. По словам женщины, которая также была нетрезвой, они поссорились, что и привело к трагедии.
Как отмечает агентство FlashNord, расследование продолжается.
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