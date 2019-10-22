Нибиру
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В Ростовской области на хуторе Чернозубовка фермеры устроили перестрелку из-за участков выпаса скота. В результате происшествия пять человек погибли, за жизнь еще двоих борются врачи.
Об этом сообщило МВД, пишет telegram-канал Mash.
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