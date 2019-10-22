Два человека попали в реанимацию

В Ростовской области на хуторе Чернозубовка фермеры устроили перестрелку из-за участков выпаса скота. В результате происшествия пять человек погибли, за жизнь еще двоих борются врачи.

Об этом сообщило МВД, пишет telegram-канал Mash.



