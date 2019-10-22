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Житель Подмосковья напал на врача и возлюбленную

Взбешенный россиянин нанес фельдшеру многочисленные травмы одним ударом

В Балашихе местный житель избил сожительницу. Женщина, у которой пострадала стопа, вызвала "скорую помощь", сотруднику которой также досталось от пьяного мужчины. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.

Как пишет телеканал "360", нападавший начал приставать к медику, в итоге, ударив его по лицу. У фельдшера диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб нижней челюсти. Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", нападавшим занялись полицейские. 

Полина ИВАНОВА
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