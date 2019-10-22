Мошенницу задержали

Сотрудница почты выдала двум пожилым россиянам пенсии в виде сувенирных купюр в размере 15 и 21 тысячи рублей в середине октября. На подмену обратил внимание один из пострадавших, 85-летний россиянин в магазине и обратился в полицию.

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Волгоградской области. Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили злоумышленницу и задержали ее. Сотрудница почты призналась в содеянном, пишет издание "СвободнаяПресса".

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и отпустили под подписку о невыезде.