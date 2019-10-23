Из Совета Федерации эвакуируют людей

Нибиру
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Здание Совета Федерации эвакуируют. Всех находящихся внутри просят покинуть здание, взяв с собой документы. Уточняется, что лифты отключены. Причиной для эвакуации послужило подгоревшее в буфете мясо, – уточняет Telegram-канал "Раньше всех".
"Внимание! В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть рабочие места", – цитирует РИА "Новости" объявление.
На борту – 33 человека
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