В Подмосковье перевернулся автобус с пассажирами

Пострадали пять человек

Авария случилась в Можайске. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

"В машине находилось пять человек. Четыре пассажира и водитель. По предварительной информации все получили ушибы и ссадины",

– сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел на девятом километре дороги Тетерино – Поречье, передает "Подмосковье сегодня". Причины произошедшего устанавливаются.

