В Подмосковье перевернулся автобус с пассажирами

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Авария случилась в Можайске. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.
"В машине находилось пять человек. Четыре пассажира и водитель. По предварительной информации все получили ушибы и ссадины",
– сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.
Инцидент произошел на девятом километре дороги Тетерино – Поречье, передает "Подмосковье сегодня". Причины произошедшего устанавливаются.
На борту – 33 человека
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