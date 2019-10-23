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В Подмосковье перевернулся автобус с пассажирами

В Подмосковье перевернулся автобус с пассажирами
Фото: мвд.рф
Пострадали пять человек

Авария случилась в Можайске. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

"В машине находилось пять человек. Четыре пассажира и водитель. По предварительной информации все получили ушибы и ссадины",

сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел на девятом километре дороги Тетерино – Поречье, передает "Подмосковье сегодня". Причины произошедшего устанавливаются.

Карина СИРАЗОВА
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