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В центре Петербурга два автомобиля протаранили толпу

Пострадали семь человек

Два легковых автомобиля столкнулись в Санкт-Петербурге и затем вылетели на пешеходный переход. В результате аварии шесть пешеходов и один водитель получили ранения.

ДТП произошло в Адмиралтейском районе на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Состояние пострадавших пешеходов оценивается как среднетяжелое. Водитель получил серьезные травмы, передает "Мир24".

Карина СИРАЗОВА
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