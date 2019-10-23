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В Адмиралтейском районе Северной столицы произошло страшное ДТП. Иномарка столкнулась с другим автомобилем и, перевернувшись, упала на прохожих. Семь человек пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти.
Из перевернувшейся машины пришлось вырезать пострадавшую женщину. Ее и еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные пять получивших травмы пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести, передает агентство FlashNord.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.
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