Пострадавших госпитализировали

В частном поселке Роза в Челябинской области пять человек, среди которых был ребенок, погибли от угарного газа. Двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе местного СК.

По версии следствия, люди погибли во время пожара из-за неисправности вытяжки системы отопления. Как пишет издание "СвободнаяПресса", правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пока следователи выясняют причины трагедии.