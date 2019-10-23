Нибиру
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В частном поселке Роза в Челябинской области пять человек, среди которых был ребенок, погибли от угарного газа. Двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе местного СК.
По версии следствия, люди погибли во время пожара из-за неисправности вытяжки системы отопления. Как пишет издание "СвободнаяПресса", правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Пока следователи выясняют причины трагедии.
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