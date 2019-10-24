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Россиянка убила собутыльницу сковородкой

Две подруги поссорились во время застолья в квартире у знакомого

Жительницу Тотемского района Вологодской области признали виновной в смерти ее подруги. Россиянка в порыве ярости ударила подругу сковородкой и другими предметами по голове и ногам. Пострадавшая умерла у себя дома от травм и кровоизлияния.

Об этом сообщили в региональном СК. В 2009-м году обвиненная уже привлекалась к уголовной ответственности за то, что нанесла тяжелый вред здоровью другого человека. Как пишет агентство FlashNord, суд отправил россиянку на 5 лет в колонию общего режима.  

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