Нибиру
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Жительницу Тотемского района Вологодской области признали виновной в смерти ее подруги. Россиянка в порыве ярости ударила подругу сковородкой и другими предметами по голове и ногам. Пострадавшая умерла у себя дома от травм и кровоизлияния.
Об этом сообщили в региональном СК. В 2009-м году обвиненная уже привлекалась к уголовной ответственности за то, что нанесла тяжелый вред здоровью другого человека. Как пишет агентство FlashNord, суд отправил россиянку на 5 лет в колонию общего режима.
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