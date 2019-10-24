Преступление произошло во время застолья

Житель Волоколамска отдыхал за горячительными напитками с пенсионеркой, однако в какой-то момент собутыльники поссорились. В порыве злости мужчина убил подругу ударом в грудь.

Об этом сообщили в СК РФ по Московской области. Об убийстве стало известно, как рассказало ведомство, после того, как тело женщины случайно нашли во дворе одного из домов местной деревни. Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", правоохранители быстро вычислили подозреваемого. Мужчина признался в содеянном.