Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
Жители Ярославской области отправились вечером на охоту, которая закончилась трагедией. Один из охотников из-за сильного тумана принял компаньона за бобра и выстрелил, пишет издание "Свободная Пресса".
В результате пострадавший скончался. Региональное отделение СК РФ возбудило уголовное дело по факту смерти по неосторожности. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения стрелявшему.
На черный рынок слили базу данных миллиона банковских клиентов
Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"