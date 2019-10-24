Мужчина принял приятеля за бобра

Жители Ярославской области отправились вечером на охоту, которая закончилась трагедией. Один из охотников из-за сильного тумана принял компаньона за бобра и выстрелил, пишет издание "Свободная Пресса".

В результате пострадавший скончался. Региональное отделение СК РФ возбудило уголовное дело по факту смерти по неосторожности. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения стрелявшему.