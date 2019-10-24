Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россиянин на охоте случайно застрелил друга

Мужчина принял приятеля за бобра

Жители Ярославской области отправились вечером на охоту, которая закончилась трагедией. Один из охотников из-за сильного тумана принял компаньона за бобра и выстрелил, пишет издание "Свободная Пресса".

В результате пострадавший скончался. Региональное отделение СК РФ возбудило уголовное дело по факту смерти по неосторожности. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения стрелявшему. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Утечка денег: держать средства на картах стало опасно

На черный рынок слили базу данных миллиона банковских клиентов

"Стоит копнуть глубже": главная версия крушения МН17 рассыпалась в прах

Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей