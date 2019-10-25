У московского пенсионера украли из машины около четырех миллионов

Нибиру
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Дерзкое ограбление случилось на юго-западе Москвы.
Злоумышленник разбил стекло автомобиля потерпевшего и забрал из салона борсетку, в которой находилось 3 840 000 рублей, принадлежавших пенсионеру, сообщает Агентство "Москва".
Преступник скрылся. Полиция возбудила уголовное дело о краже.
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