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У детского лагеря нашли мертвых украинцев

Страшную находку сделали в Подмосковье

Двоих братьев-близнецов с Украины нашли мертвыми возле детского лагеря в лесу подмосковного города Чехова. Тела мужчин обнаружили спустя сутки после смерти.

"Братья работали на местную логистическую компанию. Пропуска на работу нашли при них",

– сообщил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах. Погибшими оказались граждане Украины, проживавшие на территории России.

Страшную находку сделали сотрудники детского лагеря во время утреннего обхода, передает "Царьград". Обстоятельства выясняются.

Карина СИРАЗОВА
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