У детского лагеря нашли мертвых украинцев

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Двоих братьев-близнецов с Украины нашли мертвыми возле детского лагеря в лесу подмосковного города Чехова. Тела мужчин обнаружили спустя сутки после смерти.
"Братья работали на местную логистическую компанию. Пропуска на работу нашли при них",
– сообщил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах. Погибшими оказались граждане Украины, проживавшие на территории России.
Страшную находку сделали сотрудники детского лагеря во время утреннего обхода, передает "Царьград". Обстоятельства выясняются.
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