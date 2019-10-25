Подмосковную школу эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Сегодня, 25 октября, учеников школы № 5 в Лыткарино срочно эвакуировали. Оперативники получили сигнал о том, что на территории учреждения находится подозрительный предмет.
"Перекрыли дорогу, был автобус с сотрудниками ОМОНа. Потом полицейские с собаками зашли в школу, как нам сказали – искать взрывчатое вещество",
– рассказала ученица школы изданию "Подмосковье сегодня". По словам школьницы, на улице они провели около часа. Затем ученикам сообщили, что свои вещи, оставленные в классе, они смогут забрать только после расследования – в понедельник или вторник.
Согласно последней информации от ГУ МВД России по Московской области, по итогам проведенной проверки угрозы для жизни людей обнаружено не было, занятия возобновились.
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