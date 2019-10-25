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Стрельба в Забайкалье: солдат в воинской части открыл огонь

Жертвами срочника стали семь человек

Семь человек погибли, два военнослужащих ранены в результате ЧП в Забайкальском крае. В воинской части региона, предположительно, солдат-срочник начал стрелять по сослуживцам, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, уточняя, что официальной информации относительно случившегося пока нет.

В то же время ТАСС сообщало о восьми погибших и двух раненых. Как рассказали агентству в Минобороны, солдат открыл огонь из табельного оружия на почве нервного срыва. В ведомстве отметили, что военнослужащий задержан

По данным портала "Чита.ру", инцидент произошел в ЗАТО Горный Улётовского района Забайкальского края во время смены караула. Информацию о стрельбе подтвердила глава поселка Татьяна Карнаух. Известно, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. 

Ксения АНДРЕЕВА
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