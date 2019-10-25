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В Москве столкнулись четыре автомобиля и маршрутка. В результате аварии один человек пострадал, еще один погиб.
Об этом сообщила пресс-служба городского управления ГИБДД агентству городских новостей "Москва". Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.
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