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В Москве произошла смертельная авария с участием маршрутки

Водитель одной машины, попавшей в ДТП, скончался

В Москве столкнулись четыре автомобиля и маршрутка. В результате аварии один человек пострадал, еще один погиб.

Об этом сообщила пресс-служба городского управления ГИБДД агентству городских новостей "Москва". Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.  

Ксения АНДРЕЕВА
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