Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
Жительница Калининградской области несколько раз ударила соседку, которая завела лабрадора, обухом от топора. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России. Почему россиянка так негативно отреагировала на собаку, не уточняется.
У пострадавшей, как говорится в сообщении ведомства, серьезную травма лба и сломанный палец. Женщину госпитализировали. Как отмечает агентство FlashNord, нападавшей теперь может грозить до 5 лет лишения свободы.
Москва не сможет обойти Украину
Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"