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Россиянка напала на соседку с топором

Женщину возмутил питомец соотечественницы

Жительница Калининградской области несколько раз ударила соседку, которая завела лабрадора, обухом от топора. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России. Почему россиянка так негативно отреагировала на собаку, не уточняется.

У пострадавшей, как говорится в сообщении ведомства, серьезную травма лба и сломанный палец. Женщину госпитализировали. Как отмечает агентство FlashNord, нападавшей теперь может грозить до 5 лет лишения свободы. 

Полина ИВАНОВА
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