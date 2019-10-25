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Перевернувшийся грузовик перекрыл движение в Москве

На юго-востоке столицы образовались пробки

В Москве перевернулся грузовик, перевозивший сжатый кислород объемом 8 куб метров. ЧП произошло возле дома № 103 на Волгоградском проспекте. В результате аварии движение транспорта перекрыто как в центр столицы, так и в область.

Как сообщает "Свободная Пресса", в сторону Подмосковья можно было проехать по дублеру в районе метро "Текстильщики".

Оперативные службы откачивали содержимое цистерны, из-за этого движение на Волгоградском проспекте было полностью закрыто.

По данным телеграм-канала "360", движение восстановили. 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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